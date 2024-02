¡Tenga en cuenta! Estos municipios del Atlántico estarán sin luz este martes

Trabajos programados en Barranquilla

Air-e también anuncia que en la subestación Riomar, personal especializado en alta tensión realizará mantenimiento y pruebas de equipos de potencia, por tal motivo, algunos circuitos presentarán suspensiones de energía de manera temporal:

Circuito Viva Éxito, de 12:30 p.m. a 4:00 p.m.: Centro Comercial Viva.

Circuito América Norte, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.: Altos del Prado, La Campiña, Granadillo y Riomar.

En el barrio Evaristo Sourdis, se cambiarán elementos eléctricos de 7:40 de la mañana a 6:00 de la tarde de la calle 75 a la calle 87 entre carreras 9B y 9D.

Por último, en el municipio de Soledad se adecuarán redes y transformadores de 7:40 de la mañana a 12:00 del mediodía en la calle 72A con carrera 22.