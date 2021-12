El departamento de Sucre tiene disponibles 6.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 para refuerzo a ciudadanos que ya cumplieron el tiempo para su aplicación y no han acudido a hacerlo.

Sandra Toro Gómez, gerente de Vacunación departamental contra el COVID-19, dijo que es muy alarmante que la ciudadanía esté relajada y dejando la aplicación de refuerzo para el mes de enero, teniendo en cuenta que en el departamento están disponibles ese número de dosis, las cuales vencen el 31 de diciembre próximo, y se corre el riesgo de restricción de vacunas para comienzos de 2022.

De acuerdo a la Gerente de Vacunación, en Sucre se coordinó todo un plan para la vacunación contra COVID- 19, durante los días de festividades navideñas y la ciudadanía no respondió como se esperaba.

“Es importante resaltar que la Secretaría de Salud departamental, con los 26 municipios y con todos los prestadores, no ha parado y que ha trabajado de sol a sol durante los días de diciembre, con todo un operativo para que la población acuda a los diferentes puestos de vacunación, a fin de aplicarse la dosis de refuerzo. No obstante, la respuesta no ha sido positiva”, dijo Toro Gómez.

Agregó que es importante que la población se concientice de la importancia de la aplicación del refuerzo.

“Hemos estado con puestos durante todos estos días, pese a las festividades de Navidad. Por ello, es el llamado a la población para que apoye este plan de vacunación, porque no ha respondido. Tenemos barridos poblacionales, casa a casa, y la búsqueda activa, pero las personas no quieren aplicarse la dosis de refuerzo, a pesar de todo el plan que se ha dispuesto para cumplir con este objetivo”, dijo la funcionaria.

Alcaldes a exigir carnet de vacunación.

También el llamado fue a los alcaldes sucreños a exigir el carnet de vacunación y las medidas de autocuidado en los eventos masivos que realicen en sus territorios, ya que en varias poblaciones hay festividades de diferentes tipos en la presente semana y en enero de 2022.

Sandra Toro Gómez, expresó su preocupación ya que no se está cumpliendo con este lineamiento, que busca evitar los contagios en eventos públicos y masivos.

De acuerdo a la Gerente de Vacunación, los alcaldes no han cumplido con los lineamientos de exigir el carnet de vacunación en los eventos masivos y la ciudadanía tampoco con el uso obligatorio del tapabocas, pese a todas las advertencias que se han hecho, más cuando hay alerta por la variante ómicron.