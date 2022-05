Los sanonofrinos acompañados de las autoridades de Sucre y del municipio, marcharon este lunes, alzando sus voces por la vida y la paz, rechazando la violencia y el miedo.

La iniciativa denominada “Jornada por la Vida Con todas Nuestras Fuerzas”, se cumplió en simultánea en varios municipios sucreños que con valor civil se sumaron para clamar por la paz y la reconciliación.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, acompañado de su gabinete, y el alcalde de San Onofre, Jesús Julio Teherán, presidieron la marcha que salió desde la cancha del barrio Palito hasta la plaza principal de este municipio del golfo de Morrosquillo.

“Este territorio alguna vez fue copado por los violentos que se encargaron de hacer de las suyas aquí. La guerrilla y después los paramilitares, también la delincuencia común, la desintegración del tejido social y el haber manchado a tantas familias y tantas almas, que todavía tienen heridas abiertas que no cierran, y nosotros debemos ser capaces de resistir a eso, de tal manera que la historia no se repita”, dijo el Gobernador al abrir la jornada.

Agregó que ahora aparecen unos nuevos grupos con otras historias, “ya no como en el pasado con ideas políticas llevadas al extremo, hoy tenemos otros grupos que alrededor de la misma dinámica, el tráfico de drogas, del microtráfico, del homicidio, de la extorsión, e la intimidación quieren imponernos a nosotros un nuevo orden acá y tenemos que ser capaces de decirles que no más, que esta tierra se cansó de la violencia y del miedo”, aseveró el gobernador.Hizo nuevamente un llamado a la resistencia civil y a no dejar que los violentos le arrebaten la paz en este territorio con gran potencial y riquezas.

En otros municipios como Buenavista, Caimito, Chalán, El Roble, Galeras, Guaranda, La Unión, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Betulia, San Pedro, San Antonio de Palmito, San Benito Abad, Colosó, Majagual, San Marcos, Tolú, Corozal y Sampués, también se llevarán a cabo marchas, eucaristías y actividades en parques, calles y colegios.