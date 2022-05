El rector de la Universidad de Sucre, Jaime De la Ossa Velásquez, quien fue reelegido para el periodo 2022-2025, asumió el cargo hoy ante los miembros del Consejo Superior, luego que el jueves anterior no pudo hacerlo, porque el Gobernador de Sucre, ni su delegado se presentaron al acto previsto.

La posesión había sido convocada para las 9 de la mañana en el auditorio Pompeyo Molina, del campus Puerta Roja. Sin embargo, aunque que se realizaron los actos protocolarios, no fue posible que De La Ossa Velásquez asumiera, debido a que no acudió el Gobernador de Sucre para posesionarlo.

El mandatario sucreño, Héctor Olimpo Espinosa se encuentra por fuera de Sucre, cumpliendo agenda como presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y en su reemplazo debió asistir la secretaria General y gobernadora encargada, Jenny Lindo.

El rector Jaime De La Ossa, durante su discurso en los actos protocolarios, manifestó que por razones distintas a cómo deberían suceder las cosas no se daría la posesión como tal, por no estar presente el Gobernador.

“Ahora solo decimos que seguimos siendo la Universidad de Sucre y ustedes tienen aquí un rector que va responder hasta el último día por ella y su mandato y mucho más allá porque como lo hemos sostenido la universidad de Sucre es una impronta se lleva en el alma y podemos gritar con seguridad que somos unisucreños y con ese escudo nos defendemos contra el mundo y mantenemos a flote la educación pública superior de este departamento”, expresó el Rector.

Agregó que, “es un honor, quizá una de las mayores distinciones que un académico pueda recibir, es dirigir su institución, es un reto dirigir el claustro en el cual se ha desarrollado gran parte de la vida laboral y que desde el cargo de profesor conoce y ayuda engrandecer favorable porque no le es ajeno el sistema y sabe, conoce lo que en los campus sucede y lo que la gente espera”.

Malestar en la comunidad educativa y otros sectores.

La no presencia del Gobernador de Sucre o su delegado en el acto de posesión, generó malestar entre la comunidad educativa y sectores políticos.

Entre las voces que se pronunciaron, estuvo la ex senadora María del Rosario Guerra que en redes sociales dijo, “inaceptable que gobernadora encargada de Sucre no haya posesionado al rector de Unisucre, Jaime De La Ossa, dizque porque no tuvo tiempo. Esa es la importancia que le dan a la educación superior. Todo porque el Consejo Superior no escogió a su candidato”.