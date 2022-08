Realizaron plantón: magisterio sucreño exige mejores servicios de salud

“Una cita de medicina general debe resolverse en 48 horas y una cita especializada entre 5 y 10 días. Aquí vemos que, para las primeras, a veces pasan una y dos semanas, y las especializadas pasan meses, por lo que el prestador no está cumpliendo lo que firmó con la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación”, dijo el sindicalista.

Ubaldo Corrales Pérez, presidente de la Ades, manifestó que, todos los procedimientos de salud que prestan son demorados, se les niegan las cuotas a los maestros y no cumplen con términos de referencia.

Entre los casos expuestos está que varios docentes a quienes se les practicó cirugía de catarata no quedaron bien, presentando daños de córnea.

Indicó que, en varias oportunidades se han reunido con directivos de Medicina Integral, región 5, en la ciudad de Montería, que subcontrata con Clínica Las Peñitas y otras entidades, en donde definieron cuerdos para mejorar los servicios médicos del magisterio, pero no han cumplido.

“Ellos se comprometen a hacer los ajustes y a mirar cómo se le cumple al magisterio, pero vemos que eso no se hace realidad, por eso la Ades determinó realizar este mitin y si es necesario el día 6 de septiembre si no vemos solución en la reunión de evaluación con los directivos de Medicina Integral vamos a irnos a un paro de 24 horas en el primer momento, porque la salud no es un negocio sino un derecho”, dijo el presidente de Ades.

Entre maestros activos, pensionados, retirados y beneficiarios, hay 23 mil usuarios que reciben la atención en salud.