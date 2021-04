El equipo Club Deportivo Real Sociedad del municipio de Santiago de Tolú se coronó campeón de manera invicta en la categoría Sub 14 en la segunda versión de la Copa Caribe Sports, que se jugó en dicho puerto el pasado fin de semana.

Real Sociedad derrotó en la gran final a su similar Fundación Deportiva Caribe Sports, 3 anotaciones por 2 y se alzó con el máximo trofeo de la categoría. Durante el torneo el elenco vencedor enfrentó y derrotó también a Varones de Cristo, Club Deportivo Atlético Tolú y Halcones.

El conjunto azul también obtuvo el trofeo de mejor arquero gracias a la buena labor del guardameta Rodolfo Cabarcas. Igualmente se destacaron los jugadores Carlos Martorell, Edinson Sotomayor, Roger Viana y Moisés San Martín, quien fue el goleador.

Los campeones invictos son entrenados por los profesores Rafael Bahoque, José Martínez y Yersinio Zúñiga. También hacen parte de este elenco los jugadores Santiago Martínez, Samuel Buelvas, Moisés Berrío, Yarwin Morelos, Juan Tous, Adrián Álvarez, Jonny Marcelo y Gabriel Meza, entre otros.

En Sub 10 quedó campeón Halcones, tras vencer 5-0 a Varones de Cristo (Tolú); en Sub 12, Varones de Cristo tomó revancha y se quedó con el título ante Fundación Deportiva Caribe Sports, ganando 2-0; y en Sub 16, Galeras F.C. se coronó rey tras ganarle a Varones de Cristo, 1-0.

La Copa Caribe Sports 2021 se realizó en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, contando con la participación de por lo menos 500 jugadores entre los 6 y 15 años de edad, pertenecientes a escuelas de los municipios de Apartado (Antioquia), Galeras y Santiago de Tolú.