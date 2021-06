Habitantes del municipio de San Onofre bloquearon en la mañana de este martes la vía que conduce a la ciudad de Cartagena, para exigir al Gobierno departamental de Sucre que designe un mandatario encargado y convoque a elecciones, tras el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre que anuló la elección de Téodulo José Cantillo Martínez, como alcalde de San Onofre, periodo 20201-2023.

Actualmente en ese municipio se encuentra como mandatario interino Eloy Berrío Julio, desde el 2 de marzo de 2020, y le corresponde al Gobernador de Sucre encargar un Alcalde y notificar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para convocar elecciones atípicas.

Los manifestantes bloquearon la carretera troncal y a través de mensajes en pancartas piden al Gobernador de Sucre convocar a elecciones atípicas, por cuanto, consideran que los sanonofrinos merecen tener un Alcalde en propiedad.

Igualmente, piden al Gobierno departamental que intervengan en la adecuación de la vía Toluviejo-San Onofre, que se encuentra en mal estado, al igual que la carretera que va a la zona norte.

Carmelo Agámez Berrío, habitante de San Onofre, dijo que están reclamando al Gobernador que nombre el Alcalde encargado. “No se con qué fin está tomando esa posición, porque San Onofre debe ser respetado y también pidiéndole que mire hacia este municipio”, aseveró.

“No he sido notificado”: Gobernador de Sucre.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, manifestó que su despacho todavía no ha sido notificado del fallo del Tribunal Administrativo de Sucre sobre la declaratoria de nulidad de la elección del Alcalde de San Onofre.

“La información que tenemos es de prensa, formalmente no hemos sido notificados, eso quiere decir que el fallo no está ejecutoriado y por ello no podemos encargar, ni convocar a elecciones”, dijo Espinosa OIiver.

Anotó que no está obligado a lo imposible, si no ha sido notificado formalmente.