Precisamente en la mañana de hoy, en el marco de un diálogo participativo en la Cámara de Comercio de Sincelejo, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, dijo que conoce la situación del ente hospitalario y anunció la visita en la próxima semana de un equipo de trabajo.

“Es una gran preocupación, hicimos una auditoría al hospital, estuve conversando con el Gobernador de Sucre y tengo que priorizar Corozal para sacarlo adelante”, dijo el Superintendente.

Indicó que es muy difícil lo que está pasando en la red hospitalaria pública del país, “yo recibí 400 hospitales con alto riesgo financiero, pero no todos los hospitales están quebrado porque las EPS no les pagan, sino que muchos lo están por maña facturación, por no hacer las cosas bien, por no contratar bien”, agregó.