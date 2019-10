Ovejas tiene al alcalde electo más joven del departamento de Sucre

Agregó que su trabajo fue creado casa a casa, rancho a rancho, vereda a vereda, en donde escuchó las necesidades de las comunidades para llevar propuestas realizables.

Aunque su familia lleva muchos años construyendo un proyecto político, su aspiración obedeció a que uno de sus tíos quien inicialmente era el candidato de la coalición, no pudo debido a una inhabilidad, y por ello mediante consenso lo escogieron a él.

“Yo he soñado con ser Alcalde, no pensé hacerlo tan pronto, pero tengo todas las capacidades y me he estructurado para ello”, indicó Fredy Cantillo.

Manifestó que seguirá estudiando en la ciudad de Sincelejo, porque no quiere dejar su carrera, pero estará dedicado de lleno a la Alcaldía.

Dentro de las gestiones que aspira adelantar ante el Gobierno Nacional, está la construcción de un centro administrativo en donde funcione la Alcaldía de Ovejas, que no tiene sede propia, al igual que el centro de atención ciudadana , entre otros programas.