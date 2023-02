Nuevo anuncio de la UNGRD no cayó bien en Sucre y le exigen cerrar Caregato

“Hago un grito de clamor al Gobierno nacional y a la UNGRD particularmente para que deje las evasivas respecto a la problemática de La Mojana como las promesas de traslado de familias que no se cumplen, entrega de mercados y ollas comunitarias que no se cumplen, así como el cierre de Caregato que tampoco se ha cumplido”, precisó Espinosa Oliver.

El mandatario sucreño rechazó que no se cierre el boquete de Caregato (San Jacinto del Cauca) que tantos perjuicios ha generado a las comunidades sucreñas de Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre, San Marcos, Caimito y San Benito Abad.

Ante el nuevo anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de no contemplar el cierre del chorro Caregato, sino recuperar el caudal del río Cauca por el canal de La Esperanza, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, exigió que se cumplan los acuerdos hechos con los mojaneros.

Dijo además que, “el Director de la Unidad no vive bajo el agua y no ha perdido sus cultivos como nuestra gente de la Mojana y tiene que cumplirle a la región con la promesa que hizo y por ello he convocado a los colegas de Córdoba y Bolívar para que juntos busquemos una solución a esta problemática porque el cierre de Caregato es una urgencia para evitar mayores inundaciones”.

Medida definitiva según la UNGRD.

La UNGRD informó que, como medida definitiva, se cambiará la lógica de obras de defensa de inundaciones denominadas jarillones por la apuesta política de este Gobierno que es ordenar el territorio alrededor del agua.

“Implica para La Mojana, de manera concreta, generar zonas de amortiguación de crecientes mediante inundaciones controladas a través de estructuras de desviación del río Cauca, que anteriormente era el rompedero de Nuevo Mundo, Santa Anita y el actual ‘Caregato”, dijo Javier Pava, director de la UNGRD la tarde del miércoles anterior.