En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre determinó que la demanda había sido presentada por fuera de los términos legales, es decir, que ya había caducado. A su juicio, el medio de control debió ser instaurado tomando como base la fecha de expedición del Acuerdo 010 del 2000, porque en ese entonces se estableció que la zona en litigio era un área de protección ambiental.

La parte actora interpuso recurso de apelación, con miras a que el Consejo de Estado le concediera la reparación.

Los demandantes aseguraron que se violó el principio de eventualidad, pues, a su juicio, en la audiencia inicial el magistrado ponente del caso en primera instancia tuvo que haber evaluado si se había dado la caducidad; precisó que hacerlo en la sentencia equivalía a reabrir un asunto resuelto mediante providencias ya ejecutoriadas.

Además, señalaron que en casos de afectación de los predios como este, la administración debe adelantar un proceso de enajenación voluntaria o expropiación administrativa no sujeto a reglas de caducidad.

El Consejo de Estado consideró que el presunto hecho dañoso se produjo a partir de la expedición del Acuerdo 003 del 2006, que contenía el PBOT de Coveñas. Como los demandantes no aportaron pruebas que demostraran que no tuvieron manera de tener conocimiento sobre la existencia de ese acto administrativo, “debe considerarse que a partir del día siguiente a la expedición de tal acto empezó a computarse la caducidad y no a partir de los certificados sobre el uso del suelo de enero del 2015”.

La alta Corte aseguró que dado que el derecho de acción se ejerció el 25 de agosto del 2015, se presentó siete años después del límite máximo para poder interponer la demanda. Además, advirtió que el magistrado ponente del caso en primera instancia no desconoció el principio de eventualidad, pues el juez contencioso está en la libertad de decretar las excepciones que considere pertinentes.

Por otra parte, explicó que, como en este caso no se ha agotado el procedimiento de enajenación voluntaria o expropiación administrativa, que no tiene reglas de caducidad, no hay lugar a que el juez de reparación se pronuncie sobre el particular. Sin embargo, advirtió que ese trámite está previsto para zonas que previamente han sido declaradas como de utilidad pública y no hay evidencia de que en este proceso haya ocurrido tal declaratoria.

Por estas razones, el Consejo de Estado estableció que la demanda se instauró cuando ya había ocurrido el fenómeno de la caducidad, por lo que no hay lugar a adelantar el juicio de reparación solicitado por los demandantes.