¡No dejaremos que peaje La Caimanera divida nuestro territorio!: toludeños

Es así como no permiten el flujo vehicular desde Toluviejo hacía Tolú y Coveñas, y viceversa. Asimismo, la nueva Ruta al Mar, está bloqueada impidiendo el tráfico hacía Cartagena.

Los toludeños alzan su voz de protesta pacífica para que su municipio no quede dividido por el peaje La Caimanera, el cual está ubicado en cercanías a Coveñas y el cual sería trasladado al sector de Palo Blanco.

A esta hora permanecen vehículos particulares, camiones, tractomulas y otros apostados en los diferentes sectores porque no pueden transitar.

Los pescadores del Golfo también se sumaron a la protesta y dijeron no al peaje, “Nos tienen triste porque ya ni al mar podemos ir, porque ya tiene dueño y lo que estamos haciendo es lo que nos faltaba para que nos escuchen”, manifestó el pescador Nicolás Puerta.

La mesa de negociación va ser en la vía, de frente a la comunidad, “no aceptaremos que esta sea en ningún hotel, ningún centro de convenciones y mucho menos en Bogotá. Necesitamos que se hagan presente para negociar y que no nos dividan el territorio en dos”, contó Alicia Martínez.

“Ha llegado el día, el momento, la hora en que decimos no queremos el peaje La Caimanera en nuestro territorio y en nuestro corredor golfo de Morrosquillo”, dijo la empresaria.

Comerciantes y empresarios sucreños no aguantan la ola de inseguridad

Comerciantes y empresarios sucreños no aguantan la ola de inseguridad

“No se puede dividir la franja costera”.

Jaime Hernández, arquitecto especialista en Planeación Urbana, manifestó no estar de acuerdo con ubicación del peaje porque divide la franja costera, el desarrollo urbanístico y turístico de Tolú.

“La Concesión Ruta al Mar no ha tenido en cuenta a la ciudadanía toludeña y la Administración no ha hecho sus buenos oficios para que esto no suceda. El desarrollo turístico del municipio merece un respeto muy especial porque hay mucha gente con inversiones que se verá perjudicada con la nueva ubicación del peaje”, sostuvo el arquitecto.