¡No al alza excesiva del impuesto predial!: sincelejanos

Algunos de los promotores de la protesta recalcaron que esta no se hizo con tinte político, porque es un problema que está afectando a cientos de propietarios de inmuebles y quienes se sienten afectados acudieron al llamado para que la Alcaldía reconsidere este cobro en la presente vigencia.

Oscar Gabino Ruiz, edil de la comuna 4, dijo que se pretende no dejar en firme el acto administrativo del cobro del predial, “estamos en contra del exabrupto que se hizo del catastro multipropósito en una ciudad que carece de muchas cosas, de transporte, que no tiene fuentes de empleo, y esto afecta desde el estrato 0 al 7”, indicó.

Casos puntuales.

Cesar Piguave, comerciante y hotelero de Sincelejo, dijo que pasó de pagar $664 mil en predial a una facturación este año de $11 millones 259 mil, “esto no es justo, metí un derecho de petición no me han respondido por nada. Vamos es a la quiebra con esto, sumado a las alzas de los servicios públicos”, dijo.