Lideresa montemariana Mayerlis Angarita es reconocida como “Mujer de Coraje”

Dijo que la experiencia de estar en la Casa Blanca ver sus fotos allí en un pasillo es única, “y escuchar decir a Jill Biden ya ustedes no están solas, sino que tienen el respaldo del gobierno de Estados Unidos significa mucho, porque estamos viendo la reconfiguración del conflicto armado, estamos haciendo resistencia para que nuevas estructuras no tomen el control de nuestras comunidades”, aseveró.

“Es una bendición y un privilegio, hay que darle la honra y gloria a Dios porque no es un reconocimiento para Mayerlis sino que represento una causa de más de 800 mujeres en Montes de María, campesinos, hijas, hijos, esposos que hacen parte de Narrar, y llega en buen momento porque hemos sido muy perseguidas por atrevernos a querer llegar al poder local que siempre ha sido monopolizado en nuestra región, pero también hemos transformado vidas y eso es lo bonito”, aseveró durante un homenaje que recibió este lunes en Sincelejo.

“Mi historia representa a la de muchas mujeres en Colombia que han sido perseguidas, amenazadas, torturadas por defender los derechos, yo he sobrevivido a muchos ataques emocionales, morales y físicos. He sido víctima de amenazas y varios atentados, pero también hay que resaltar la labor de la Fiscalía General de la Nación que ha logrado capturas y creo que tener sentencias es la mejor garantía de no repetición de estos derechos”, dijo Angarita Robles.

Destacó que en todo este proceso y lucha de años, pudo encontrar y recibir los restos de su madre Gloria Roble Sanguino, quien fue desparecida a raíz de la violencia cuando ella tenía 13 años.