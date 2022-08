La transversal que conectará a los territorios montemarianos será realidad

El sueño que por décadas han tenido los campesinos de la alta y baja montaña en los municipios de Ovejas, Chalán y Colosó, de contar con la transversal montemariana, será una realidad en 20 meses, luego de firmarse hoy el acta de inicio de las obras.

Este proyecto conectará el corazón de los Montes de María en una obra vial de pavimento asfáltico en 19 kilómetros aproximadamente, permitiendo que miles de campesinos montemarianos mejoren sus condiciones socioeconómicas y cerrar la brecha que por la falta de carreteables en buen estado no les permiten sacar sus productos a los mercados urbanos.

La iniciativa aprobada en Ocad Paz, impulsada por la Gobernación de Sucre, las administraciones locales de Ovejas, Chalán y Colosó, tendrá una inversión de $62 mil 683 millones 65 mil, que están garantizados a través del Sistema General de Regalías. El contrato de interventoría asciende a $4 mil 554 millones 92 mil.

“Reactivación del corazón de los Montes de María”.

El alcalde del municipio de Ovejas, Freddy Ricardo Cantillo, dijo que esta obra significa la reactivación del corazón de los Montes de María y de la alta montaña, en materia socioeconómica, de turismo, que generará un concepto de seguridad, de desarrollo y de conectividad con otras subregiones como la del golfo de Morrosquillo.

“La vía iniciará desde la zona de Ovejas y tendrá frentes de trabajo en Colosó y Chalán progresivamente. El día lunes debe estar el banco de maquinaria en nuestro municipio y hoy estamos especificando a la comunidad como va ser este proceso”, dijo el mandatario.

Las autoridades locales de los tres municipios a intervenir con esta obra en la zona rural socializaron el proyecto y la Gobernación de Sucre, integraron con las comunidades las veedurías para la obra contratada por la Alcaldía de Ovejas, a cargo del Consorcio San Charbel, y la interventoría del Consorcio Intervias OVS.

Los alcaldes de Colosó, Isaias Díaz Barrios, y de Chalán, Ivonne Fernández, destacaron que después de tantas luchas se haya logrado contar con recursos históricos para esta obra vial, y que serán los primeros veedores para que el consorcio contratista cumpla a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

“Mejorará la calidad de vida en el territorio”.

Andrés Narváez, presidente de la Asociación de Campesinos (as) de la finca La Europa, dijo que están esperanzados en que se acaben los problemas de incomunicación en esta zona por no tener vías en buen estado, ya que muchas cosechas de aguacate, maíz, ñame, yuca, entre otras se pierden por no poderlas sacar a los mercados, especialmente en temporada invernal.

Destacó que este proyecto también es una lucha de las comunidades campesinas y de transportadores que anteriormente se vieron obligados a realizar protestas para llamar la atención y que este clamor fuese atendido.

Igualmente, esperan que el tema de seguridad mejore a partir de tener una vía en excelente condiciones que permita a las autoridades hacer presencia en casos de emergencia o cualquier situación que pueda presentarse.

Entre las comunidades rurales que se beneficiarán en el área de la alta montaña están: predios Europa, Alemania, Chengue, Don Gabriel, Salitral, Naranjal, entre otras con las zonas urbanas de los tres municipios.