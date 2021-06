Despertar una conciencia de vida y reflexionar sobre lo que está sucediendo hoy a nivel mundial, ante la pandemia y la crisis social, propone el ilustre sucreño Gustavo Dajer Chadid, en la segunda edición actualizada de su libro “El Mundo que Viviremos”.

Pensado con una visión futurista desde que fue publicado por primera vez en el año 2000, los hechos actuales que vive el mundo cobran gran relevancia para el ex ministro de Estado, ex congresista y ex gobernador de Sucre, Gustavo Dajer Chadid, destacado en su vida profesional, como político, académico y autor de varias obras de carácter económico y social, entre otros títulos de su amplia hoja de vida.

Lo que se vive hoy a nivel global, político y académico no le sorprende, por cuanto, desde que escribió su obra basada en investigaciones y en su experiencia no solo en Colombia, sino en otros países, tuvo la oportunidad de advertir sobre algunos de los sucesos que se han generado, a partir de la tecnología, el cambio climático, los conflictos políticos y otros.

“En este libro precisamente que escribí hace 20 años, y que hoy es la segunda edición mejorada y adicionada, dije que podría venir un escape de los laboratorios y que había que tener cuidado de controlarlo, porque podría salir de allí un virus de grandes dimensiones que podría hacer mucho daño a la humanidad y que no se encontraría la formula inmediata para contrarrestarlo”, expresa.

Igualmente, mencionó que la educación sería virtual a través el computador, profesor – alumnos, estarían recibiendo las clases desde los hogares, y como sería el teletrabajo en 20 años, “porque el libro es futurista, muchas de las cosas han sucedido y otras seguramente vendrán también”, dice con mucha seguridad al hablar de este.

En los diferentes capítulos de su obra, Gustavo Dajer hace un relato sobre el ser humano, el planeta tierra, la vida y el universo. “La temática realmente es de carácter científico, político, religioso, moral, espiritual, tiene todas las facetas, va dirigida a toda la población del mundo con unos mensajes directos y unas advertencias tempranas de cosas que podrían suceder”, manifiesta.

Para Dajer, aunque el libro trata de temas científicos, está escrito en un lenguaje sencillo, fácil de entender y en donde surgen las incógnitas que se hace el hombre en su vida, sobre su origen, “porqué estamos en la tierra, porqué estamos en el mundo, hacia donde vamos, y las previsiones de nuevos peligros”, indica.

El político y académico Gustavo Dajer en esta edición actualizada de “El Mundo que Viviremos”, que tiene prólogo de Jorge Reynolds Pombo, da luces sobre los retos y realidades para lograr un mundo mejor, y en los nuevos capítulos habla de cómo enfrentar los desafíos que trajo el COVID-19.

También de cómo vencer los siete virus del mundo moderno, que él considera son los males de la humanidad: la pobreza, el hambre y la desnutrición; la desigualdad; la corrupción; las amenazas biológicas y bacterianas; la tiranía y los gobiernos autócratas; el terrorismo, y la crisis de los valores.

Este autor deja como mensaje en su obra, un decálogo de la esperanza, de la seguridad del planeta, cómo debe ser este, el avance de la ciencia, la educación y el conocimiento, la conquista del espacio, el advenimiento de una política basada en el sentido de solidaridad, el imperio de la justicia y temas interesantes hacia el futuro.

Por último, enfatiza en qué es responsabilidad de todos, cuidar el planeta, y especialmente, de los gobernantes, quienes deben velar por la seguridad y que haya una solidaridad mundial de los países más