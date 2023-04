Gobernador de Sucre estuvo en audiencia con el papa Francisco

“Pude observar que lo emocionó. Me miró a los ojos. Se conmovió. Me entendió. Me dejó ver su preocupación y se despidió diciéndome: lo haré y también recen, recen por mí”, relató el Gobernador de Sucre.

Luego, de visitar la sede del Gobierno Vaticano e ir a un dialogo con el arzobispo Edgar Peña, sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano (Ministro del Interior) encargado de los asuntos internos, de nacionalidad venezolana, pudo compartir sus preocupaciones y la necesidad de que las iglesias trabajen juntas con los gobiernos por la juventud de América Latina.

“Gracias a Dios por haberme concedido esta oportunidad y a monseñor Amaury, quien en su diplomática labor nos acompañó a cruzar con estás intenciones, las puertas del Vaticano", expresó.

Así mismo, entregó al santo padre una carta, “y es en representación de nuestro país y nuestra región que venimos a pedirle que interceda por Colombia en uno de sus momentos más trascendentales de la historia, en el que se conjugan los mejores deseos del gobierno del presidente Gustavo Petro en procura de la paz total, con las realidades de la violencia, altamente inducida por el narcotráfico y el consumo de drogas, afectando ostensiblemente a nuestra juventud”, aseveró.

