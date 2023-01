Ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, reconoce autoría en crimen de Tito Díaz

Salvador Arana, ex gobernador de Sucre condenado por paramilitarismo, confesó ser el autor intelectual del asesinato del ex alcalde de El Roble Eudaldo Díaz, en 2003.

La W tuvo acceso al audio de la confesión de Arana, en la que reconoce su incidencia en el crimen, ocurrido hace 20 años. (JEP someterá a exgobernador Salvador Arana por homicidio de Álvaro Meriño).

“Yo no puedo darles ahora los detalles sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que la oculté a la justicia ordinaria: yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo Eudaldo Díaz. Hoy reconozco esto ante ustedes aunque me cuesta, tengo que decirles la verdad y les pido de corazón que puedan perdonarme”, dice Arana.