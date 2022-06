Ex Farc y víctimas de Chalán, de frente en espacio de reconocimiento

Un acto de reconocimiento se cumplió en la mañana de este viernes, entre ex combatientes de las extintas Farc y víctimas del municipio de Chalán, en donde el 12 de marzo de 1996 esa guerrilla perpetró un atentado con un burro bomba a la estación de Policía.

Después de 26 años, varios excombatientes Farc se encontraron frente a frente con las víctimas de la violencia en Chalán, y una delegada de las familias de los policías asesinados esa noche.

Luis Guillermo Díaz Montes, víctima del conflicto armado en los Montes de María, tenía 10 años de edad, cuando ocurrió el atentado con el burro bomba a la estación de Policía.

Explicó que a su corta edad pudo presenciar con sus propios ojos ese hecho tan lamentable y que lo marcó para el resto de su vida. Su casa quedaba a pocos metros del puesto de Policía.

“Yo estaba comprando unas gaseosas a unos policías, vi a un guerrillero frente que fue quien detonó el burro bomba. A las 7 y 15 comenzó el destello porque fue cuando estalló el burro bomba y terminó el tiroteo a la 1 de la mañana”, dijo Díaz Montes.

Agregó que de ahí este hecho desencadenó para la población muchas consecuencias, su hermana fue asesinada, a una tía la asesinaron por ser mamá de un sargento del Ejército y a muchos de sus amigos.

Recuerda que los habitantes de ese municipio fueron estigmatizados, y no le podían hablar a nadie a la fuerza pública.

Aunque estuvo presente en el encuentro de hoy, dijo que hace algunos meses no esperaba esto, “yo me vinculé hace tres meses al proceso y al saber que iban a estar frente de nosotros me surgieron muchos interrogantes de los que espero respuestas”, indicó.

“Este es un acto de reconciliación, no hay que guardar rencor a nadie, violencia con violencia no se paga y es posible que podamos llegar a una reconciliación”, dijo.

El reincorporado Aberlardo Caícedo, firmante del Acuerdo de Paz, quien estuvo vinculado al frente 19, dijo “se trata de un proceso importante de reconciliación producto del Acuerdo de la Habana, además del compromiso que tenemos los ex integrantes de las Farc no solamente de comparecer ante la JEP sino participar en espacios de reconciliación con las víctimas”.

Indicó que el sentimiento que tienen es lo que les dejó la guerra a nivel nacional y que todos fueron víctimas, "esa guerra debió terminar hace muchos años, y haber evitado tres décadas de conflicto si en 1984 se hubiese resuelto el problema de esa confrontación".

Impulso de la Comisión de la Verdad.

El espacio fue posible gracias a un proceso propiciado desde el año 2019, por la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la no Repetición.

El coordinador en Sucre de la Comisión de la Verdad, Eduardo Porras Mendoza, dijo que este espacio pasó por muchos meses de preparación, de conversación, de buscar la voluntad tanto de los reincorporados firmantes del Acuerdo de Paz, como de la propia comunidad, para poder acercarlos y hacer una conversación necesaria sobre lo que pasó.

“Las familias de los Policías que murieron en ese atentado del 12 de marzo de 1996 tienen aquí una vocera y eso nos parece importante porque no has permitido llevar la reflexión a lo meramente humano, como lo vivió la comunidad, las familias y los combatientes que participaron esa noche”, dijo Porras Mendoza.

Explicó que con el acto de reconocimiento no implica necesariamente generar un perdón, sino que la verdad aflore y haya un acercamiento para la reconcilización y recuperar la confianza.