Con una ‘papelatón’ con diferentes mensajes, resaltando que son jóvenes que protestan pacíficamente, estudiantes de la Universidad de Sucre y otras instituciones participaron de la programación del paro nacional, frente a la sede de la Gobernación, en la mañana de este martes.

Rafael Luján Escobar, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, dijo que ellos protestan porque son veedores de las acciones que adelantan los gobernantes y por ello, se han pronunciado en contra de la Tasa de Seguridad aprobada recientemente en Sucre.

Lea aquí: En Sucre realizarán varias actividades en el marco del paro

“Somos veedores de que estas tasas no sean progresivas y lo que vemos es que toman decisiones a nuestras espaldas”, dijo el estudiante, enfatizando en que el hecho de que no sean de estratos 4, 5 y 6 no quiere decir que no puedan protestar por este impuesto que fue aprobado.

Igualmente, explicó que en la Universidad de Sucre hay unos proyectos de investigación que los estudiantes ganaron por Colciencias y que son patrocinados con recursos de regalías. Pero, según el representante de los estudiantes de Unisucre, el gobernador quiere desviarlos para obras de infraestructura, cuando ya están destinados para la universidad.

Los estudiantes realizaron muestras culturales y artísticas, pintaron la bandera de Colombia y diferentes mensajes en la vía.

El coronel Juan Ramírez, comandante de Policía de Sucre, estuvo presente durante el plantón en la Gobernación. “Acompañamos a todas las personas que han decidido organizarse y realizar un plantón aquí frente a las instalaciones de la Gobernación. Nuestro es objetivo y nuestra misión constitucional es garantizar ese derecho que tienen de manifestarse pública y pacíficamente”, dijo.

Agregó, que reconoce el buen comportamiento que han tenido los jóvenes estudiantes universitarios y diferentes sindicatos que participan del paro nacional.