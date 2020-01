En Sucre, temporada seca genera desabastecimiento de agua en algunos municipios

En ese sentido, los comités municipales de Gestión del Riesgo que requieran el transporte del agua deben hacer la solicitud a través de la dependencia departamental.

De acuerdo al Ideam, la temporada seca se extenderá hasta mediados de marzo, por lo que las comunidades en general deben tener en cuenta recomendaciones como: No quemar basuras, no arrojar colillas de cigarrillo al suelo ni en lotes enmontados, no hacer fogatas ni dejar materiales como vidrios, que sirvan como elementos de radiación solar, y, lo más importante, dar aviso oportunamente a los organismos de socorro.

En el departamento de Sucre, por su situación geográfica, posee zonas de sabanas, lo cual lo hace vulnerable a incendios forestales, propicios en esta época, informaron las autoridades.

Los comités locales de Gestión del Riesgo tienen activados los planes de contingencia para atender las situaciones que se vienen presentando por la sequía en este departamento.