La lista para la Cámara de los partidos Conservador y Centro Democrático fue modificada, por la renuncia del ex concejal de Sincelejo, Sebastián Vergara, quien se encontraba en la segunda casilla. Quedó conformada así: Luis David Suárez Chadid; María Camila Arrieta, y Carlos Fajardo Ozuna.

Es así como en el Partido Cambio Radical, inicialmente encabezaba la lista el representante Salim Villamil Quessep, al renunciar este a la aspiración, fue modificada quedando integrada así: Héctor Vergara Sierra, actual representante a la Cámara; Luis Oreste Barachi, ex concejal de Sincelejo, y Nolberto Beltrán Bueno, ex alcalde de Guaranda (Sucre) y Montecristo (Bolívar). Esta aspiración ha sido bien recibida por los mojaneros que esperan por fin tener una representación directa en el Congreso.

En tanto, el partido Liberal modificó su lista y queda así: Karime Cotes Martínez, ex diputada; Nicolás Guerrero Montaño, ex representante a la Cámara, y Máximo Calderón Caliz, ex diputado.

Los candidatos a la Cámara del Partido de la “U”, que se habían inscrito desde la semana anterior son los siguientes: Mile Jaraba Díaz, actual representante sucreña; Fabián Pérez Pérez, y Jorge López Muñoz.

Los aspirantes a la Cámara por el Pacto Histórico son: Inge Rodríguez Pestana, Carlos Zuleta Gómez, y Valmiro Rangel Rangel.

Además de las anteriores listas en Sucre otros partidos inscribieron candidatos. Este 22 de diciembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil de acuerdo al Calendario Electoral, publicará la relación de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Asimismo, en Sucre también se inscribieron las que buscan lograr la curul de paz por la región de los Montes de María.

Sucre cuenta también con varios candidatos que esperan llegar al Senado de la República, entre estos, la actual senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda Gómez; Karina Espinosa Oliver, por el partido Liberal, y María Angélica Guerra López, del Centro Democrático.

Sin embargo candidatos de otras regiones especialmente de la Costa Caribe vienen visitando el departamento y reuniéndose con militantes de los partidos que representan para lograr votos.