Pese a las inversiones que se vienen realizando en Sucre en la dotación de elementos de bioseguridad para retornar a la presencialidad en las instituciones educativas de los municipios no certificados, la situación de la infraestructura en algunas, especialmente de la zona rural, no es la adecuada.

Así quedó evidenciado, luego del debate de control político realizado hoy en la Asamblea departamental, al secretario de Educación de Sucre, Gregorio Casas Rojas, quien entregó un detallado informe de las inversiones realizadas en materia de bioseguridad y otros aspectos para el retorno a las aulas.

En el recinto de la Duma, estuvieron presentes algunos docentes, rectores de instituciones educativas y miembros de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES).

Mientras el Secretario de Educación daba respuesta a los interrogantes de los diputados, a través de las redes sociales de la Asamblea, docentes de diferentes municipios sucreños expresaban la situación de los colegios, principalmente de la zona rural.

En muchos la falta de agua potable, baterías sanitarias, conectividad, y los problemas de infraestructura física son evidentes.

Gregorio Casas explicó que la situación de la infraestructura educativa en las instituciones educativas es histórica y se ha agudizado por la pandemia.

Explicó que en Sucre hay 806 sedes educativas y el actual Gobierno solo ha podido intervenir 52 a la fecha.

La Secretaría de Educación informó que se había hecho una planeación y una primera inversión en elementos de bioseguridad tomando como base la alternancia, lo cual, debió ser modificado a partir de la determinación del Gobierno Nacional de retornar a la presencialidad.

“Se ha tenido que redistribuir todos los elementos de protección personal, tapabocas, alcohol, gel, y tienen razón los directivos las entregas que se han hecho al día de hoy no alcanzarán a cubrir el periodo académico”, aseveró el Secretario.

Anunció que ya se adelanta una segunda licitación a través de Colombia Compra Eficiente para adquirir los elementos que hacen falta en materia de bioseguridad.

Dijo que la Secretaría de Educación sigue lineamientos del Ministerio del ramo que ha ordenado el retorno a las clases presenciales, pese a que hay algunas sedes educativas en excelente estado y otras no tanto.

Según el Secretario de Educación, así como hay que respetar el derecho de los padres de familia que no desean que sus hijos retornen a la presencialidad, hay que garantizar el acceso de aquello que si desean volver a las aulas.

El diputado, Ramón Segura, dijo que no está de acuerdo con que se retorne a las aulas, porque no hay las condiciones en la parte rural.

“Tengo que decirle que el departamento de Sucre se quedó corto en el tema de pandemia en no contratar una plataforma para los estudiantes, el mundo no tiende a la presencialidad, sino a la virtualidad, no sabemos el próximo año que va pasar, nadie tiene la certeza”, aseveró.

Asimismo, la diputada Lucia Cohen, dijo que claramente queda evidenciado, que aunque hay la certeza de que no se cumplen las condiciones para volver a las aulas, se debe acoger la directriz del Ministerio de Educación.

La diputada Katiana Aguirre, dijo a manera de sugerencia, que se debe realizar una caracterización minuciosa de las condiciones de las instituciones educativas del departamento, para determinar las que pueden o no retornar a las clases presenciales.