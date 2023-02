En Sincelejo implementan frentes de seguridad escolar

La Policía de Sucre, destacó la importancia de este primer frente de seguridad escolar anunciando que personal de los diferentes cuadrantes visitarán las instituciones educativas para garantizar la seguridad.

A nivel del departamento la Policía ha dispuesto de 700 agentes acompañando planteles educativos, y en Sincelejo 300 de todas las especialidades, comprometidos con los niños, niñas y adolescentes.

En Sincelejo el calendario escolar comenzó el lunes anterior, con más de 46 mil estudiantes matriculados los 35 establecimientos educativos oficiales de Sincelejo.

Según reporte del Sistema de Matrículas (SIMAT), aún quedan 8000 cupos escolares disponibles en el sector oficial de Sincelejo, por lo que, en el segundo día de regreso a clases, continúan llegando estudiantes a las aulas. ​

“Desafortunadamente muchos padres de familia están enviando a sus hijos, pero no han hecho la renovación de la matrícula; el mensaje a estos padres es que lo hagan oportunamente, pues al no renovar la matrícula, el alumno no pertenece a la institución”, explicó Jaider Suárez Vergara, rector de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús.