La Alcaldía de Coveñas activó el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir emergencias en playas y viviendas, ante la tormenta tropical Iota.

Según informaron, teniendo en cuenta el reporte meteomarino emitido por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima, están alerta ante posibles vientos e intensificación de lluvias durante el puente festivo debido al paso de la onda tropical por territorio nacional.

De acuerdo a la Capitanía de Puerto de Coveñas, la situación en el área costera y marítima de la jurisdicción del golfo de Morrosquillo, se advierte cielo cubierto a nuboso, lluvias ligeras a moderadas y una temperatura ambiente que oscilará entre 25°C y 29°C. La altura del oleaje se pronostica que oscilará entre entre 0.6 y 1.2 metros de altura.

Asimismo, desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo realizan alistamiento alistamiento preventivo frente a este fenómeno con el fin de tomar todas las medidas de seguimiento, vigilancia y monitoreo frente al avance de Iota, a fin de salvaguardar la vida de las comunidades ante los posibles eventos que puedan generar las lluvias, los vientos y el aumento de las mareas.

Entre las medidas adoptadas, la navegación hacia y desde el archipiélago de San Bernardo quedó restringido.

Igualmente, las autoridades municipales recomiendan una serie de medidas que los bañistas, lancheros y población en general deben tener en cuenta a manera de precaución como: No ingresar al mar mientras esté lloviendo; no lanzarse de los espolones ni ubicarse cerca de las piedras; no descuidar a los niños cerca del mar; usar elementos de seguridad como flotadores, y a los conductores de lanchas evitar ingresar a la zona de bañistas.

A las comunidades y turistas, también les han pedido seguir de cerca la información que se emita, tener los kits de emergencia preparados, conocer las rutas de evacuación, puntos o zonas de encuentro seguras y acatar las recomendaciones de autoridades locales frente a la evolución del evento con el fin de proteger y salvaguardar la vida.

En los últimos días en Coveñas se han presentado lluvias fuertes e inundaciones en algunos sectores del municipio.