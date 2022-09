El Limón: un pueblo que clama ayuda en medio de las aguas

Las mujeres y los menores de edad pasan su día en los improvisados tambos en sus casas, no pueden salir a otro entorno que no sea el corregimiento, pues tienen que hacerlo en canoas, y no todos cuentan con una para movilizarse.

“La situación es muy grande, los niños se nos están enfermando, no tenemos recursos económicos, la pesca está desapareciendo y las condiciones como estamos en las casas son inadecuadas para los seres humanos y nos da mucho dolor”, relata con voz entrecortada, Estefani Montes, una madre de dos niñas. Lea aquí: Alzan la voz en Sucre: piden reconsiderar parálisis de obras en Caregato

Cuentan con energía eléctrica, aunque un poco deficiente, al igual que la red e Internet que es lenta. Varias personas al tiempo recalcan “este es el corregimiento más pobre de Sucre”.

Este pueblo de vocación pesquera, subsiste precisamente de esta, pero también se ha convertido en una tarea difícil, por los embates del invierno y lo que logran los pescadores en sus faenas, apenas les alcanza para el sustento de sus familias que permanecen en las casas.

En las tres tiendas del pequeño poblado compran a diario lo necesario; el arroz está caro, la yuca ya no la ven, porque Estefani, quien la traía desde el corregimiento Hato Nuevo (municipio de Corozal), ya no lo hace, “yo tengo dos meses que no salgo, no he ido a buscar la yuca porque también subió de precio”, destaca la mujer.

Los menores de edad en las casas se entretienen y tratan de hacer una que otra actividad, usando un celular, si alguno de sus padres tiene, sino solo observan el panorama con tristeza desde las casas de madera, esperando con mucho anhelo que por fin las aguas bajen para acudir al colegio.

Con la ola invernal la mayoría de estudiantes de la zona inundada del San Jorge no tienen clases porque las escuelas están inundadas, los maestros llegan cada 8 días, dejan pocas actividades académicas y se van.

No solo requieren los alimentos, sino de otros elementos para mejorar sus condiciones, como la madera para hacer los tambos que es escasa. Viven en completa zozobra, “tenemos que estar en guarda, hay culebras y otros animales, nos da miedo por nuestros nietos principalmente que están pequeños”, dice la adulta mayor, Nubis Acuña.

Nubis Acuña, habitante.