La diputada sucreña, Katiana Aguirre De Oro, durante el debate al proyecto de reglamento de la Asamblea departamental de Sucre, realizado este jueves, denunció el irrespeto que se vive al interior de la corporación, con palabras de grueso calibre que en algunas ocasiones han sido usadas.

Aguirre quien no estuvo de acuerdo que se crearan tres comisiones permanentes en la Duma, como son: Hacienda, Plan de Desarrollo y Sectoriales, sino solo las dos primeras, porque la última según ella no hace nada y es la del castigo, se refirió al irrespeto que le cometió un colega, de quien no dijo nombre.

“En la sesión pasada que estábamos debatiendo y usted presidente nos estaba llamando para que hiciéramos parte del quórum y terminar de votar el proyecto en segundo debate y este se declaró abierto. Cuando yo salgo me dice el diputado más patán y badulaque que tiene esta Asamblea, ‘estás clavada’ ya aprobamos las tres comisiones. Yo me pregunto qué me quiere decir con esa palabra, porque primero es irrespetuosa y porque yo soy una dama”, aseveró Aguirre.

La diputada Katiana Aguirre, llamó la atención de que en el reglamento interno debe quedar sentado como se van a tratar, porque según ella en la Duma todo es un irrespeto y cuando no están en micrófonos se han expresado palabras de grueso calibre.

Dijo que seguirá denunciando estos hechos, porque ella es la voz que representa al género femenino en la Asamblea.

Ante esto, algunos diputados expresaron que existen mecanismos de Ley en los casos de irrespeto, y llamaron sin distingos a seguir trabajando en torno al respeto como colegas.

En la Duma luego de lo sucedido, eligieron a los diputados que integran las tres comisiones permanentes, y se cumplió el debate de control político al secretario de Educación departamental, Gregorio Casas, por los atrasos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).