“Creo en las oportunidades que nos trae esta crisis”, gobernador de Sucre

Pero para éste sinceleño la adversidad que ha traído la pandemia no sólo se debe enfrentar con medidas para el momento, por el contrario la ve como una posibilidad para que se impongan los negocios verdes, la protección del ambiente, entre otros.

Aunque día a día los reportes epidemiológicos señalan que la pandemia del Coronavirus en Colombia siguen al alza, hay un departamento que pese a tener casi un millón de habitantes tan sólo ha tenido un contagio y en el momento no hay enfermos: Sucre.

- ¿Cómo ha logrado que su departamento no tenga hoy casos activos de Coronavirus?

Si me pregunta cuál es la clave de que en Sucre suceda esto son varias cosas. Lo primero, Dios nos ha dado una mano; segundo, fue que le madrugamos al Coronavirus, muy temprano prendimos la alerta de la gente, por eso es que nos alertan, nos dicen que llegó un carro de alguna parte. El tener a la gente en alerta con un proceso de comunicación eficaz nos ha servido mucho.

Tercero, logramos hacer una labor de articulación y coordinación espectacular. Hemos tenido muchas reuniones con empresarios, con funcionarios públicos, con alcaldes, Ejército, Armada, las EPS, las ARL, con todos los actores del sistema y además le hacemos seguimiento periódico.

- ¿Qué son los bloqueos sanitarios?

Hemos implementado la estrategia de los bloqueos sanitarios que están a la entrada y salida del departamento, como también tenemos bloqueos a la entrada y salida de todos los municipios, esto gracias a la buena relación que tenemos con los alcaldes y esto ayuda a reforzar los controles.

Allí está un grupo de trabajo, que los acompaña la fuerza pública, como también profesionales de la salud, quienes hacen tamizaje, higeniciación de los carros, control de quienes entran y si están cumpliendo con las normas sanitarias. Esto ha salido muy bien, pero ahora en la segunda etapa lo debemos reforzar en el marco de la apertura gradual de la economía.

- ¿La pandemia cómo le ha afectado sus cifras económicas, en especial el empleo?

Nosotros en el departamento tenemos una situación similar a la de Colombia en el desempleo, pero acá es más dramático por la informalidad, que es del 78 %, un nivel altísimo. Tenemos cuatro sectores que son el motor de la economía: los servicios del Estado, que siguen funcionando (los funcionarios públicos y la institucionalidad); el sector agrícola, que sigue funcionando; pero los otros que son el comercio y el turismo, que tienen una participación importante en la economía, están severamente golpeados.

Estamos haciendo un proceso de escucha con todos los actores, empresarios, para poder tomar medidas que nos permitan seguir siendo muy eficaces en el control del virus, pero aperturar poco a poco la economía y de ahí la gran tarea que nos viene.

- ¿Cuántos municipios de Sucre volverían a la normalidad en los próximos días?

Uno puede tener un montón de ideas, el problema es verificar que se cumplan. Todos los sectores tienen que cumplir los protocolos, para eso debemos tener un personal que vaya y verifique, esta es una situación que estamos definiendo con los alcaldes, para poder salir el lunes con una normatividad clara al respecto, pero también hacer cumplir las medidas que tomemos.

- ¿Cómo va el departamento en el tema de la preparación en salud para la pandemia, las camas de UCI, las pruebas de control?

Estamos a la espera de los equipos que nos ha prometido el gobierno, como respiradores, camas de UCI, esperemos que lleguen pronto. Ya estamos haciendo las adecuaciones en los hospitales públicos para poder ampliar su capacidad. Tenemos una disponibilidad de 192 camas en el departamento para todas las enfermedades. Esperamos ya tener todo preparado al cierre de mayo, que es cuando se proyecta el pico pandémico. Yo confío en que no va a llegar, pero estamos preparándonos para que en cualquier momento llegue.

- ¿Podría llegar Sucre a tener muchos casos?

Nosotros no estamos ni sobrados ni confiados. Estamos aprobando un plan de inversión de 50.000 millones de pesos en camas, infraestructura hospitalaria, equipos, personal médico, para poder atender la emergencia con suficiencia, pero sigo con la fe en que las medidas que vamos tomando, el día en que llegue ese pico pandémico, si bien podamos tener algunos casos, no sean muchos.

- ¿La pandemia cómo le afectó el plan de desarrollo?

Definitivamente hay que reorientar prioridades, no nos ha dado mucho tiempo para modificar nuestros planes de desarrollo que están construidos sobre las bases del plan de gobierno, los cuales los hicimos sin coronavirus, entonces hay un reto de priorizar algunas acciones. Hay cosas de inversiones en salud que no se tenían previstas, pero vamos a hacer, unas ayudas humanitarias que no teníamos previstas tampoco.

- Entonces, habrá tijera a proyectos grandes...

Me preocupa el plan de inversiones en saneamiento básico, las vías, eso nos demandaba la mayor parte de recursos y estoy esperando a que en la nueva emergencia económica haya un plan ambicioso a futuro de obras públicas. Esos serán los sectores que se verán afectados por el cambio de prioridades.

- ¿De dónde va a buscar más ingresos?

Toca ser muy austeros. Hoy el departamento tiene una buena estabilidad financiera, no porque sea rico, tenemos pocos recursos, pero es estable financieramente hablando. Confiamos además que el gobierno va a tomar las medidas adecuadas para poder compensar la pérdida que estamos teniendo en el recaudo. Confío en que desde el Ministerio de Hacienda y el presidente (Iván) Duque nos va a tirar un salvavidas. El reto es poder que la gente venza el miedo con reactivar la economía, pero se requiere inversión, capacidad del Estado y para eso se requieren recursos.

- ¿Su conclusión general sobre lo que a futuro significará esta pandemia?

Definitivamente de esto vamos a salir mejor, con mejores capacidades en salud, económicas y financieras, también con nuevos modelos de negocio, pensando mucho mas en hacer economías sostenibles, procurando energías limpias, producción limpia, negocios verdes, negocios más amigables con la naturaleza. Creo mucho en las oportunidades que nos trae esta crisis.