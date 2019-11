Contraloría: Sucre, con la más baja ejecución de recursos de regalías

El departamento de Sucre se encuentra entre los departamentos del país que tienen el mayor saldo de recursos de regalías sin ejecutar a diciembre de 2018, según informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Según la CGR, Sucre tiene una ejecución del 23.0%. Los recursos que están por ejecutar ascienden a $438.759 millones, correspondiendo $303.413 millones, y el resto a los entes territoriales municipales.

A nivel nacional, el órgano de control indica que el saldo de recursos del Sistema General de Regalías que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, está calculado en $15,6 billones, lo que representa el 54% de los recursos disponibles del SGR para el bienio 2017-2018.

Ante este informe, se conoció que la Secretaría de Hacienda Departamental está depurando la misma, para entregar un consolidado específico.

Diputados se pronuncian

Asimismo, hoy durante la sesión de la Asamblea varios diputados se pronunciaron, indicando que esperan recibir del Gobierno Departamental un informe detallado de los recursos de regalías ejecutados en la presente administración.

En la próxima semana habrá un debate de control político con el Secretario de Hacienda Departamental, en donde esperan respuestas a las inquietudes sobre los recursos que no se han ejecutado, tanto de regalías, como de otros sectores.

Máximo Calderón, diputado sucreño, dijo que es preocupante que Sucre ocupe el primer lugar en una baja ejecución de estos recursos, “desde la Asamblea nosotros en estos 4 años hemos sido reiterativos en el sentido de la pasividad que muestran las diferentes instancias de la Gobernación del departamento en la ejecución no sólo del Sistema General de Regalías, sino también de otros de las diferentes fuentes de financiación del Plan de Desarrollo del Departamento.

Asimismo, la diputada Karime Cotes Martínez, indicó que es realmente lamentable, aunque no tiene porque ser sorpresa, “el departamento de Sucre y la ciudadanía en general sabe que por lo menos esta servidora durante este periodo de coadministración en la Asamblea del departamento he hecho en muchísimas oportunidades el llamado a la Administración para que optimice sus procesos administrativos y responda a la expectativas que tenemos no sólo los diputados, sino todos los sucreños en cuanto a las inversiones, las ejecutorias que debe tener el Gobierno departamental”, dijo.