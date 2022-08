Con facturas en mano: usuarios de Sincelejo realizan plantón en Afinia

Con facturas en mano, usuarios de la energía realizaron un plantón en la tarde de este martes, frente a la sede de la empresa Afinia en Sincelejo, exigiendo que no se cometan más abusos en el cobro de este servicio.

Franklín Donado, presidente de la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos en Sucre, pidió a Afinia que no abuse de la lectura de los contadores porque consumos de 50, 60, 70 y 80 Kv los pasan por valores exagerados de hasta 200 y 300 Kv, siendo los estratos 1, 2 y 3 los más afectados. (Lea aquí: Desde Sucre: convocan a un frente común por la economía regional)

“En segundo lugar, que Afinia no siga cobrando las pérdidas no técnicas, que esas las pagamos únicamente en la Costa Caribe, no en el resto del país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tuvo la arbitrariedad, de darle esa gabela y esas facilidades”, dijo Donado.