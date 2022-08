Comerciantes se sienten golpeados por la inseguridad y altos servicios públicos

Los comerciantes sucreños no solo están siendo golpeados porla inseguridad, sino también en su economía debido a las altas facturaciones en los servicios públicos, según lo expusieron en una mesa de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En la mañana de este jueves, comerciantes y empresarios dieron a conocer casos puntuales sobre las alzas en las tarifas de servicios públicos, principalmente en la energía, aseo, gas, agua potable, alumbrado público, y cómo se vienen afectando con esta problemática.

Octavio Pacheco, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (ACUS), dijo que han sido golpeados con aumentos de las facturaciones en un 42%, principalmente por parte de las empresas de energía Afinia, e Interaseo que presta el servicio de aseo en la capital sucreña.

“Nos afecta grandemente al sector comercial, estamos casi que dejamos nuestros negocios, porque estamos trabajando principalmente para pagar a las empresas de servicios públicos”, dijo Pacheco.

Manifestó que esta es una primera mesa para exponer la situación a la Superintendencia y tener un diagnóstico, y lograr próximamente una reunión con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Agregó que, las autoridades territoriales han sido indiferentes a esta situación, “solo los que estamos siendo más afectados que es el sector comercial, buscamos soluciones”, aseveró.

“El sector comercial está muy mal económicamente, ya no podemos hablar de reactivación, sino de repotencialización de la economía, de lo que tenemos para no desaparecer. Los comerciantes está con créditos altos por la pandemia”, dijo Octavio Pacheco.

Durante la mesa de trabajo, Carlos García, comerciante quien tiene locales en las plazas de mercado de Sincelejo y Corozal, informó que desde el año 2019 cuando se presentó un incendio en el mercado de este segundo municipio se quemaron unos contadores de la energía y la empresa Afinia aún no los ha reemplazado, pero si llegan las facturas del servicio.

“Este problema lo estamos teniendo los comerciantes en Corozal y no tenemos quien nos colabore en ese sentido. Aprovechamos ahora que vino la Superintendencia, dejamos la queja a ver si nos dan solución y nos lleven los contadores, porque en plena pandemia nos cobraron energía que no consumimos y ahora que estamos tratando de salir adelante viene Afinia y no arregla la problemática”, dijo el comerciante.

La inseguridad.

Los comerciantes consideran que la situación de inseguridad es cada vez más crítica, los robos, atracos, extorsiones y otras situaciones están a la orden del día.

La Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (ACUS) espera que el nuevo Comandante de la Policía de Sucre pueda reunirse con los representantes de los sectores económicos para abordar todos estos temas y se mejore la seguridad.