“Con ocasión a ello, en esta oportunidad queremos denunciar formalmente lo que ocurre con la empresa que presta el servicio de recolección de basuras en el municipio de Sincelejo, Interaseo S.A. empresa a la que la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (Acus), le presentó un cuestionario relacionado con la prestación de su servicio y la empresa no respondió de forma clara y concisa”, indican.

Agregan que dicha empresa por mucho tiempo ha venido desangrando al municipio de Sincelejo con sus altos costos y viene siendo manejada por un grupo de políticos.

“Esto ha repercutido en la prestación de un pésimo servicio, en los daños ambientales a las cuencas que atraviesan el relleno sanitario y generando el detrimento patrimonial, que hoy denunciamos”, advierten.

Expresan los comerciantes que esto ocurre ante la mirada ajena de la interventoría Consultores Unidos S.A. que no ejerce sus funciones, no hace actividades de control sobre esta entidad y no vela por la transparencia y efectividad de las acciones del servicio de aseo en Sincelejo.

De acuerdo a los comerciantes, durante la época del aislamiento preventivo obligatorio que el Gobierno Nacional decretó para hacerle frente a la pandemia, la empresa Interaseo, sin tener sentido social y de pertenencia por el sector comercial, le cobró a los empresarios y comerciantes del municipio la tarifa por la prestación del servicio, cuando los negocios se encontraban sin actividad económica, todo esto en medio de una crisis económica de salud que nos mantuvo aislados y con los negocios cerrados.

“Cuando se le preguntó a Interaseo el porqué de estas tasas de cobros tan altas cuando solo debía ser la tarifa básica, se hicieron los de la vista gorda, cobrando por un servicio que de lejos nunca prestaron”, denuncia la Asociación de Comerciantes.

Agrega que la empresa, también ha venido incluyendo diariamente a más usuarios al sector comercial y subiendo las tarifas.