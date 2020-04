Alejando Padilla, el sucreño que venció al COVID-19 en España

El sincelejano empezó a sentirse mal de salud el 16 de marzo, cuando ya España tenía veinte días en cuarentena, y cree haberse contagiado en un cajero automático o en el supermercado, cuando salió a comprar comida, pese a llevar tapa boca y guantes.

Alejandro, quien hacía tres meses había visitado a su familia en el barrio Mochila de Sincelejo y quien lleva casi veinte años viviendo en Europa, dio positivo el 23 de marzo, cuando fue al hospital, pues presentaba todos los síntomas del virus e inmediatamente lo aislaron.

“Estando en casa contagié a mi esposa y a mis dos hijas. A ellas no les dio tan duro, fueron atendidas con rutinas que les daban por teléfono, pero a mi me hospitalizaron una semana, pues me dio bastante fuerte”, expresó el colombiano que vive en la provincia de León, al noroeste de España.

Padilla Clavijo confesó que tuvo mucho miedo, pero se mantuvo orando y recibiendo mensajes de apoyo de sus familiares y amigos, cosas que según él, fueron fundamentales para tener fe, recuperarse, dar negativo y conseguir regresar a casa el 30 de marzo.

Mientras, los médicos lo llaman diariamente de lunes a viernes para conocer su evolución, Alejandro permanece en contacto con sus familiares a quienes les aconseja no salir de casa y cumplir todos las recomendaciones de higiene.