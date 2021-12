La Alcaldía de Sincelejo hizo un llamado a los contribuyentes morosos de los impuestos Predial, y de Industria y Comercio, para que aprovechen los días que restan hasta el 31 de diciembre de 2021 para acogerse a los beneficios tributarios.

Viena Ramos Osorio, directora de la oficina de Impuestos Municipal, extendiendo la invitación a los ciudadanos a que se acerquen a la sede principal de la Alcaldía, conozcan sus obligaciones y obtengan el beneficio de descuento de tasa interés y reducción transitoria de sanciones, que va hasta el 31 de diciembre de 2021.

“Les recordamos que todo aquel que haya pagado hasta el 31 de diciembre, y dejado su deuda en cero, podrá acceder a los beneficios de pronto pago que tendremos en el año 2022”, dijo Ramos Osorio.

Explicó que los beneficios que están vigentes son los otorgados por la Ley 2155 en el artículo 55, en cuanto a sanciones, impuesto de intereses sobre las deudas adquiridas hasta el 30 de junio de 2021.

Agregó que el beneficio no está condicionado a pagos totales, y aplica para abonos parciales o acuerdos de pago, pero el contribuyente que haga pagos parciales debe tener en cuenta que no quedará a paz y salvo, por lo tanto, no tendrá beneficios por pronto pago en el 2022.

“Lo importante es que los contribuyentes puedan pagar sus deudas e iniciar el próximo año al día y tener otros incentivos que estaremos dando a conocer por pronto pago”, dijo la funcionaria.