Acuerdan en PMU: el 20 de marzo inspeccionarán obras del canal La Esperanza

“Quedamos con los frentes de trabajo, el de la comunidad, los alcaldes y de las gobernaciones para el cierre de Caregato y la UNGRD con trabajos en el canal de La Esperanza, los cuales iniciarán mañana mismo y el 20 de marzo inspeccionaremos cómo van esas obras con el director Javier Pava Sánchez”, dijo Espinosa Oliver.

Javier Pava, director de la UNGRD dijo que no tiene terquedad para cerrar Caregato, sino que la discusión e cómo se hace.

“Yo acudo no solamente al estudio y el conocimiento sino a la experiencia de lo que ha resultado bien. Acudo a eso, elementos de que los líderes varios aquí presente me dieron la razón en el tema y es lograr que el río se meta por el canal de La Esperanza, más del 80 %o 90% y ya solamente nos queda un 10% nos queda más fácil cerrar Caregato, pero no lo contrario”, explicó.

Los participantes en el PMU reiteraron que seguirán trabajando para cerrar este boquete y cancelar la entrada de agua a esta subregión, además de estar muy vigilante de la orilla de la margen izquierda del Cauca para que de esta manera no se generen nuevas rupturas con ocasión de la primera temporada de lluvias del 2023 que se prevé inicie a finales del presente mes.