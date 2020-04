Activan ruta de atención por amenaza contra líder de mototaxistas

Así lo informó el Comandante de la Policía en Sucre, Coronel William Rincón Zambrano, quien al mismo tiempo indicó que esta persona cuenta con medidas preventivas de seguridad consistentes en revistas, rondas y cursos de autoprotección desde el año 2019.

José Alfredo Marrugo Blanco fue aspirante al Concejo del municipio de Sincelejo por el partido Colombia Humana-UP” y ha estado inmiscuido en varios episodios que han despertado opiniones encontradas entre la comunidad sincelejana.

El mensaje que emitió fue el siguiente: “Por favor ayuda, me van a matar, estoy en mi casa y por la parte de atrás llegaron dos sujetos tirando piedras, me asomé por la ventana, me hacen señas y como no salí me gritaron estás pago maldito, te vamos a pelar. Ayuda, por favor, estoy bajo la cama con mi familia asustado”.