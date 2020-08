Sigue discusión sobre uso de PTAR en barrios de Turbaco

El director de la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique), Ángelo Bacci Hernández, exhortó a la Alcaldía del municipio de Turbaco a tomar correctivos antes de otorgar licencias de construcción, para evitar que se presenten daños al medio ambiente.

La recomendación surgió durante otra reunión virtual para discutir lo concerniente a la puesta en marcha de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio y, sobre todo, la ubicación de zonas para vertimientos.

En la reunión hicieron presencia la Procuraduría Ambiental, representantes de las comunidades cercanas a las zonas de vertimientos, la Alcaldía de Turbaco y los constructores de las PTAR, entre otros.

Por su parte, el secretario de Planeación de Turbaco, Luis Marrugo Espinosa, aseguró que su despacho viene trabajando el asunto de las PTAR desde que comenzó la presente Administración municipal, mediante reuniones con la comunidad y requerimientos a Cardique, a los contratistas, quienes, según él, están administrando las PTAR a su gusto, por no tener el lleno de los requisitos.

“En realidad --aseguró--, lo que recomienda Cardique ya nosotros lo veníamos poniendo en práctica, porque no damos un permiso de construcción sin que se tenga la disponibilidad de servicios públicos. Ya sabemos que en Turbaco no existe el alcantarillado, razón por la cual se empezaron a construir las PTAR, pero sin las exigencias que estamos haciendo ahora en esta administración”.

Explicó que la empresa Acualco, que maneja el servicio de agua potable en Turbaco, no está operando las PTAR porque no se ha definido cómo se va a cobrar en las facturas a los usuarios.

El funcionario dijo que la Alcaldía tiene la intención de trabajar de la mano con la gente, “pero también tenemos en cuenta que hay una cantidad de viviendas conectadas a ese sistema de alcantarillado sanitario y todos los días hacen descargas, pero resulta que la PTAR ahora mismo no tiene por donde salir”.

Se refirió a que ha recibido notificaciones de comunidades que no se oponen al proyecto, pero sí quieren saber cuál sería el plan de acción para evitar que se contaminen las aguas subterráneas y, además, de la sugerencia para que se coloque un piesometros.

“Yo les he dicho --aseguró-- que la contaminación de las aguas subterráneas no se dará, mientras la PTAR esté realizando su tratamiento adecuado, ya que Cardique no daría un permiso sin antes cerciorarse de que la planta cumple con las normativas vigentes en cuanto a especificaciones técnicas”.

El funcionario sostuvo que el vertimiento podría ser transitorio, porque después las descargas saldrán a una sola planta que se construirá en la salida de Turbaco, pero hacia el municipio de Arjona.

“Lo otro sería buscar el punto de equilibrio, donde se le garantice a la población que está cerca del punto de vertimientos, que se hagan unos análisis semanales a la calidad del agua y se tomen correctivos en tiempo real”, dijo.

En la reunión, los representantes de las comunidades expresaron que las descargas de aguas de la PTAR podrían desembocar en Cartagena, “pero la Alcaldía está dispuesta a organizar todas las mesas de trabajo que sean necesarias, con tal de que la solución produzca la menor afectación posible tanto a los residentes como al medio ambiente”.