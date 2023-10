“Si no pagamos Colombia no será sede los Panamericanos 2027”: Ciro Solano

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, declaró este viernes que a pesar de que el Gobierno nacional y el Distrito de Barranquilla están interesados en realizar los Juegos Panamericanos del año 2027, en estos momentos no se tienen los 8 millones de dólares que ha exigido la organizadora de las justas Panam Sports. Lea: Hasta ahora no hay plata para los Panamericanos Barranquilla 2027

“El primer factor que no se cumplió o el primer punto que no se cumplió fue que el gobierno saliente no dejó el Conpes. Si el gobierno saliente hubiera dejado el Conpes hoy estuviéramos sobre ruedas, pero no se hizo. Vino el cambio de gobierno y lamentablemente la ministra (María Isabel) Urrutia, durante 7 meses, jamás tuvo en cuenta a los actores que hacían parte de los juegos. Nunca hubo diálogos, por el contrario, creería que ni siquiera leyó el contrato porque actuaba de una forma diferente a lo que decía el contrato”, dijo este viernes Solano a la Cardenal Noticias y Radio Única de Barranquilla.

Agregó que la exministra estuvo en Barranquilla y nombró gerente, designó subsedes, cuando ella no tenía esas facultades. “Esa facultad la tiene un comité organizador que nunca se había nombrado. En fin, cometió una cantidad de errores y ni siquiera se sentó a dialogar con el alcalde, el Comité Olímpico, con la Gobernación para sacar adelante los juegos. Fueron 7 meses perdidos”. Siga leyendo: ¿Qué impacto social y deportivo dejará los Panamericanos en Colombia?

Indicó que con la llegada de la nueva ministra, lo primero que hizo, después de 2 días de posesionada, fue ponerse en contacto con el Comité Olímpico para hablar sobre el tema inherente a los Juegos Panamericanos. “Le explicamos todo, le entregamos el contrato y a los 4 días estábamos hablando con el alcalde Jaime Pumarejo y se empezaron los diálogos. Se lo dije al presidente y me dijo que son unos juegos muy costosos y en verdad que son unos juegos muy costosos... pero hablamos y se empezaron unas mesas de trabajo en los que se incluyó al presidente de Panam Sports y de 500 millones de dólares se bajó a US$300 millones. Eso cayó muy bien al presidente Petro y ya iban las cosas muy bien hasta cuando aparece esta carta de Panam Sports que creó molestia en el Gobierno”.