Intensos operativos realizaron las autoridades de Montería con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos biosanitarios, para evitar la propagación del COVID-19. Dentro de los mismos fueron cerrados 13 establecimientos comerciales.

Las acciones pedagógicas se adelantaron en los restaurantes, bares y casinos, con la participaron de los secretarios de despacho, junto a sus equipos, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana.

El balance fue de 7 cierres temporales y 6 cierres preventivos, por no cumplir con el registro de reapertura, no tener la documentación comercial para operar, no aplicar los protocolos biosanitarios como no tener control del ingreso de sus usuarios, incumplir con el control del aforo y no tomar la temperatura.

También se llevó a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Tránsito, con el apoyo de la Policía de Tránsito, con el fin de verificar el estacionamiento de vehículos en los alrededores de las zonas comerciales, como restaurantes y bares.