Según encuesta: 6 de cada 10 barranquilleros se sienten inseguros

Con pico de botella agredieron a mesera porque no les puso una canción

Otro de los datos entregados es que el 17,4% de los barranquilleros afirmó haber sido víctima de algún delito, especialmente de hurtos o atracos callejeros. La gran mayoría de estos también aseguró que no denunciaron porque, según ellos, o no pasará nada o porque denunciaron y efectivamente no pasó nada. Le puede interesar: Miembro de la mafia italiana capturado por la Interpol en suelo colombiano

La directora de Barranquilla Cómo Vamos, Lucía Avendaño terminó diciendo que la encuesta de percepción que se adelantó busca que los temas de cierta deficiencia sean atendidos por las autoridades del Distrito y se les busque una solución.