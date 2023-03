Se gestionan en Montería recursos para 1.500 comisarías de familia del país

“Hay muy pocas comisarías de familia, necesitamos más. La ley dispone por lo menos una en cada municipio y una por cada 100.000 habitantes. No tenemos ese número, pero las que tenemos están muy mal provistas, lo admito”, dijo el ministro.

Fabián Darío Pérez, comisario de Familia de Tarazá (Antioquia), asistente al lanzamiento de los lineamientos, expresó: “Todos estos municipios que son de sexta categroría no cuentan con un equipo interdisciplinario completo. Esta estampilla puede darnos los recursos y coadyuvar a que las comisarías cuenten con los equipos necesarios para atender a las comunidades”.

En esa misma dirección, Daniela Revelo, Trabajadora Social de la Comisaría de Familia de Caucasia, cuenta la situación que allí se vive: "En el servicio que prestamos a la comunidad a veces quedamos un poco cortos para que sea un verdadero garante de la justicia para las personas que vienen a nuestra institución. No tenemos personal suficiente para cumplir con los requerimientos que tiene la comunidad, pues cuando se llega a fin de año y se terminan los contratos de prestación de servicios se nos van los abogados de apoyo que hacen la parte jurídica, así como la psicóloga y pasan hasta varios meses para que se les vuelva a renovar los contratos".

Yeni Paternina Pereira, representante legal de la Fundación Abrigando Sueños, con sede en Tierralta, Córdoba, pero cuyo espectro de atención se centra en diversas regiones del país, narra otros aspectos que afectan el buen servicio de las comisarías: “Nuestro municipio tiene un alto índice de violencia sexual, y faltan equipos interdisciplinarios y de infraestructura. En los espacios físicos no se cuenta con la privacidad para que las víctimas puedan acudir de manera confiable y tranquila a dar a conocer su caso, además no cuentan con los equipos necesarios, hay muchos casos para denunciar, pero los profesionales que hay no tienen manera de atenderlos”, puntualizó.

Durante su presentación, el ministro Osuna destacó la importancia que tienen para el país las comisarias de familia, pero señaló: “el cariño se expresa con recursos públicos. Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, diputados y diputadas expresen su cariño hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias con este tributo para fortalecer las comisarías de familia”.