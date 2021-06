La Alcaldía del municipio de San Jacinto, Montes de María, desmintió que sus coterráneos no han podido aplicarse la vacuna contra el COVID-19, mientras que las dosis destinadas para esa población están siendo aprovechadas por personas provenientes de otros pueblos y ciudades de la región Caribe.

La polémica se suscitó el pasado lunes partiendo de comentarios que aparecieron en las redes sociales, según los cuales a San Jacinto estaban llegando buses y carros particulares con pasajeros de Cartagena, Barranquilla y otros municipios del norte de Bolívar con el expreso fin de aplicarse las vacunas.

Al mismo tiempo se afirmó que turistas provenientes del interior del país también estaban aprovechando para vacunarse, lo que hizo pensar que el municipio montemariano se quedaría sin dosis para sus propios pobladores.

Por esa razón, El Universal visitó la zona y encontró que nada de lo publicado en las redes tenía asidero alguno, empezando porque los mismos habitantes, tanto naturales como adoptivos, informaron que estaban recibiendo las vacunas sin ningún contratiempo, aunque sí aceptaron que, al comienzo de las jornadas, hubo cierta resistencia de parte de los sanjacinteros de la tercera edad, quienes, intimidados por los mitos que tanto se comentan sobre el efecto de las vacunas, no se atrevían a acercarse a los puestos de vacunación. Pero en cuanto vieron que los jóvenes se vacunaban sin experimentar los supuestos efectos malsanos, los ancianos se decidieron a participar en las rondas de vacunación.

Luis Fernando López Reyes, de 23 años, un habitante del Barrio Abajo, quien dijo haber nacido en Cartagena y tener tres años de residencia en San Jacinto, comentó que se vacunó sin ningún contratiempo en la Institución Educativa Rafael Núñez, pero recordó que “el fin de semana pasado hubo congestión, porque vinieron muchas personas a vacunarse y las dosis se acabaron rápido, aunque la mayoría de vacunados eran sanjacinteros”.

Jorge Luis Salinas Carval, natural de San Jacinto, de 49 años y residente en el barrio Santa Lucía, manifestó que “todo ha marchado con calma y orden. El ingreso al colegio fue rápido, lo mismo que la vacunación. Lo que veo es que todavía hay algunas personas apáticas a vacunarse, porque han escuchado comentarios negativos de otras personas. Pero a medida que uno se va vacunando y comenta cómo es el proceso y que es para el bien de la familia y la comunidad, esas personas van cediendo y vienen a los puestos de vacunación. He escuchado que en días pasados vino mucha gente de afuera a vacunarse, pero no sé si eso es bueno o malo”.

Miguel Martos, de 75 años, natural de Barcelona (España) y residente en San Jacinto desde hace nueve años, manifestó haber escuchado que algunas personas de su edad estaban resistentes a aplicarse la vacuna, “pero yo no, porque en España nos acostumbramos a que si una cosa debe hacerse, se hace. Además, si quiero volver a España debo tener las pruebas y la vacunación completa. De lo contrario no me dejan entrar. San Jacinto, a pesar de ser un pueblo pequeño, es muy organizado. Yo traté de vacunarme en el barrio El Laguito, de Cartagena, y me fue imposible, por la desorganización. Me vine para acá, porque mi señora es sanjacintera, y la diferencia es de la noche a la mañana: en San Jacinto es más rápido y cómodo”.

En los alrededores de la plaza principal, zona considerada como el centro comercial y financiero del municipio, los funcionarios de la Alcaldía, en compañía de personal sanitario, visitan almacenes, tiendas y demás locales de comercio para vacunar a sus propietarios y empleados.

Sergio García Guzmán, secretario de Desarrollo Social, indicó que las vacunas se están aplicando tanto a los comerciantes de San Jacinto como a los foráneos que lleven mucho tiempo viviendo en el pueblo, lo mismo que a los que vienen con frecuencia por cuestiones de negocios, lo cual es una de las estrategias de reactivación de la economía que está llevando a cabo la administración municipal.

García Guzmán advirtió que la misma campaña arropa a los trabajadores de las entidades públicas que están en el centro y a los empleados de las corporaciones bancarias, “lo que no ha constituido ninguna dificultad, porque nadie se ha mostrado reacio a aplicarse la vacuna. Por lo contrario: nos solicitan que los visitemos, porque son conscientes de la interacción diaria que tienen con gente de todas partes”.

Durante estas jornadas se mantienen los protocolos de seguridad de siempre, los cuales, según los comerciantes, al comienzo de la pandemia redujeron un poco los ingresos, ya que fueron celosamente observados por las autoridades.