San Joaquín sigue esperando una mejor vía de acceso

La dirigencia comunal del corregimiento de San Joaquín aspira a que la nueva administración municipal de Mahates por fin pavimente la vía de acceso.

Así lo expresó María Martelo Seña, presidenta de la Asociación Aguas de San Joaquín, quien agregó que el pueblo tiene más de cien años de fundado y que la carretera podría tener menos lustros de haber sido abierta, pero de todas maneras son muchas las generaciones que no han podido ver la pavimentación.

San Joaquín dista de Mahates unos treinta minutos, siendo el corregimiento de Evitar la población más cercana, que está a unos quince minutos en automotor, pero el viajero debe desviarse hacia lo profundo de una cadena de cerros que obstaculizan la comunicación de teléfonos celulares.

Martelo Seña calcula que la vía podría tener una longitud de entre diez y once kilómetros, pero ni un solo tramo está pavimentado, lo que dificulta el transporte de productos agrícolas y pecuarios.

Esa dificultad se incrementa sobre todo en la época del invierno, cuando la tierra se llena de zanjas por el peso de los vehículos y la salida hacia la carretera que conduce a Mahates podría demorarse más de una hora.

“Ahora se puede transitar con menos problemas, porque estamos en verano, pero en invierno es terrible, sobre todo cuando hay que transportar a un enfermo o a una parturienta”, dice la gestora cívica, quien agrega que la movilidad en verano es de unos veinte minutos, pero cuando llueve podría demorarse entre treinta y cuarenta y cinco. “Hasta a los mototaxistas se les hace pesado el recorrido”, sostiene.

Una vez se ingresa al pueblo, la buena construcción de las viviendas hace pensar en una dinámica socio-económica mejor conllevada que en otros corregimientos del norte de Bolívar, aunque todavía hay algunas calles que no han recibido pavimento.

“Tenemos cinco calles pavimentadas por nuestro propio esfuerzo. La Alcaldía de Mahates jamás ha aportado un centavo en ese sentido. Todavía nos faltan cuatro calles por pavimentar. Nos toca ahora organizar actividades, para recoger dinero con que comprar el cemento y las varillas. Las piedras las recogemos en los potreros y contamos con la orientación de ingenieros nacidos aquí mismo”, se comenta en el pueblo.

En malas condiciones también se encuentran las instalaciones del puesto de salud, cuyas paredes están rajadas y la atención médica solo es posible los miércoles, cuando llega al pueblo un galeno de Mahates.

Sin embargo, ese profesional de la salud se ve en calzas prietas para cumplir con su trabajo, dado la casi nulidad de dotaciones. Los pacientes se quejan de la demora en la entrega de los medicamentos, que suele ser de hasta tres y cuatro días.

En una reciente mesa de trabajo del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Mahates los pobladores plantearon la necesidad de que se trasladara a San Joaquín una farmacia aportada por la administración, medida que acabaría con las demoras.

“También hemos planteado que nos asignen uno o dos conductores permanentes, para la ambulancia del puesto de salud, ya que si se nos presenta un enfermo en la madrugada, tenemos que contratar un carro particular, que nos lleve al hospital de Mahates; y eso nos cuesta entre cien y 150 mil pesos”, afirman los usuarios.

Mientras se arreglan lo de la carretera y las falencias del puesto de salud, también se espera que se le aplique mantenimiento a las tuberías del agua potable, puesto que están obstruidas y el fluido no llega con fuerza a gran parte del pueblo; o es posible que dure varios días suspendido.

Esas redes, según los sanjoaquineros, fueron instaladas hace unos 30 años; y, además de abastecer a San Joaquín, deben llevar el agua al corregimiento de San Francisco, jurisdicción de Arroyo Hondo.

El alcalde de Mahates, José Altahona Escorcia, recordó que el pasado gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, anunció, hace seis meses, una inversión para el puesto de salud, pero el pueblo se lo quedó esperando.

Según él, para este nuevo período se está conversando con el nuevo gobernador, Vicente Blel Scaff, para que coadyuve con el Ministerio de Salud, que se comprometió a adecuarlo, porque fue San Joaquín la primera localidad de Colombia donde se detectó el chikunguña.

“Esa obra está por el orden de los $1.300 millones, pero desconocemos por qué el Minsalud no ha cumplido con lo que anunció hace tres años. Yo estuve en ese despacho y me confirmaron que, efectivamente, estaba pendiente ese proyecto, pero no he podido concertar una cita con el actual ministro”.

En cuanto al mantenimiento de las redes de acueducto, aseguró que su despacho ya está contemplando un presupuesto para acometer el mantenimiento de las mismas.