Roban $14 millones al presidente de gremio de profesores de Barranquilla

El profesor Jiménez anotó que cuando llegó al banco había tres turnos. “Había una fila para la apertura de cuentas y otra para los que íbamos para caja. Delante de mí había tres personas. Cambié y ahí mismo verificaron, me metí la plata en la pretina y le escribí a la secretaria de que ya podía llegar a recogerme. Caminé una cuadra, me monté en el carro, cogimos la ruta hasta el edificio donde están las oficinas, entramos, parqueamos y salimos a la calle para entrar al edificio y allí no estaban esperando los delincuentes”.

“Creo que hay complicidad del banco, así lo puedo asegurar, porque el tipo que me abordó me apunta y me dice que le entregue la mochila, se la entrego porque allí no llevaba el dinero, él ya se va, pero el otro que estaba en la moto le grita: “la tiene en la pretina”. Y se me acerca nuevamente, me pone el revólver en el pecho y me dice: “te vas a dejar matar”. Y me toca entregarle el dinero. Tuvo que haber complicidad porque quienes sabían que me metí la plata en la pretina fueron los del banco. No sabía más nadie, ni siquiera mi secretaria sabía. Vemos que ahí hubo complicidad directamente del banco”, aseguró.

Indicó que una vecina del sector se dio cuenta del atraco y quiso dar la alarma, pero que cuando vio que los sujetos estaban armados desistió y se quedó callada.

Manifestó que no pidió el acompañamiento de la Policía porque antes había hecho esto y, además, estaba cerca del banco. “Pero la verdad es que yo no confío en la Policía. Tengo la experiencia de un familiar que pidió acompañamiento de las autoridades lo llevaron hasta la casa y como a los 20 minutos que lo dejaron se le metieron a la casa y lo atracaron. Lo digo honestamente: no confío en la Policía”.

Sostuvo que el dinero lo sacó para pagar unos paraguas y material logístico que utilizarán los maestros el Primero de Mayo, para las manifestaciones por el Día del Trabajo. Siga leyendo: Video: policía en líos por disparar al ladrón que intentó robar su bicicleta

Terminó diciendo que en el edificio hay cámaras de seguridad y que las autoridades ya tienen en su poder los videos, las placas de las motos, que están completamente identificadas. “Esperamos que las autoridades presenten resultados porque lo sigo afirmando: a Barranquilla se la tomó la delincuencia, en Barranquilla no hay autoridad”.

Sobre este hecho ni la Policía Metropolitana ni el banco donde sacó el dinero se han pronunciado.