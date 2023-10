Revelan documento que vincularía a familia Char con el cartel de Sinaloa

Según el documento, ‘Mochis-6’ le habría contado a esa Agregaduría el modus operandi, que consistiría en que José Galo Abondano, un hombre prestamista, reconocido en el Caribe colombiano, a través de su caja de cambio estaría realizando préstamos de dineros a políticos para sus campañas electorales utilizando como garante al Banco Serfinanza de la familia Char.

En el documento conocido por W Radio Colombia se dice que José Galo Abondano estaría aportando capital garantizado por este banco. Y lo que señala la fuente, ‘Mochis-6’, a los investigadores es que, a través de esa caja de cambio, fuertes cantidades de dinero del cartel de Sinaloa terminaban siendo canalizadas hacia el Banco Serfinanza. Siga leyendo: Corte Suprema fija fecha para ampliación de indagatoria a Arturo Char

Es decir, la plata del cartel de Sinaloa supuestamente llegaba a la caja de cambio y de la caja de cambio se transfería al Banco Serfinanza para ser bancarizada. Luego, a través de ese sistema financiero o a través de esa banca, se estaría haciendo llegar esos recursos a las campañas políticas del Caribe colombiano, en una operación en donde se dan las garantías de préstamo a través de pagarés que se entregan a los políticos.

Lo anterior estaría verificado a través de dos personas. Una de ellas es ‘Mochis-6’, que es la fuente del cartel de Sinaloa, y otras es “A-1”, que es una fuente humana también relacionada en el documento, y quien tiene conocimiento de lo que estaría pasando con el movimiento de los dineros del cartel de Sinaloa en el esta zona del Caribe colombiano.

En el documento, elaborado por inteligencia mexicana, se pide apoyo técnico y de personal para investigar los puntos de interés en la ciudad de Barranquilla, en donde se realizan los contactos de la estructura financiera de un alias que está subrayado y no se puede identificar, pero que pertenecería al cartel de Sinaloa “con los operadores financieros de la parapolítica en el departamento del Atlántico”. Y se relacionan 4 nombres que están cubiertos en negro.

También piden que, a través de canales diplomáticos, se obtenga información de unos números telefónicos que aparecen discriminados y algunos de ellos están tachados en negro, mientras que otros dos aparecen visibles.

El documento muestra que la fuente ‘A-1’ manifiesta que la expansión del cartel de Sinaloa en costa Atlántica de Colombia no solo se circunscribe en sus actividades ilícitas de tráfico de cocaína, establecimiento de rutas internacionales, control de puertos, establecimientos de alianzas, sino también infiltrar el sistema financiero y político en esta región de Colombia.

El medio de comunicación mexicano Eje Central reveló en su portal que el Cartel de Sinaloa, liderado por la familia de Ismael Zambada García, ‘El mayo’, y la de ‘Los Chapitos’ hijos de Joaquín Guzmán Loera, había consolidado el control de al menos tres puertos en Colombia: de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Hasta ahora el Gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre la veracidad de este documento, pero autoridades colombianas sí conocen del mismo y lo revelado por el medio radial de Colombia sería una copia.

Iván Cancino, abogado de la Familia Char Chaljub, también se pronunció en W Radio Colombia sobre estas informaciones, a las que calificó de falsas y que no se le dará credibilidad hasta que el gobierno de México no lo confirme. “Hay muchas cosas que no cuadran porque la inteligencia militar no puede hacer preguntas en un país democrático”. Le puede interesar: Mujer es capturada en vía pública con 8 cédulas de ciudadanía en su poder

Reiteró que el documento es falso porque habla de elecciones del 2019 y nada responde a la realidad. "Los ataques políticos son normales y hasta entendibles, lo importante es que la información no es cierta. Ni el banco ni la familia Char han tenido relación con el cartel de Sinaloa”.

El abogado dijo que adelantará acciones judiciales, pero que antes se debe presentar un contexto y realizar derechos de petición, debido al impacto noticioso que ha generado esta información.