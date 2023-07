Refuerzan medidas para prevenir el robo de ganado en el Atlántico

De la misma forma el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante de Departamento de Policía Atlántico, entregó unas recomendaciones que la ciudadanía debe implementar para prevenir el abigeato, entre las que se encuentra:

Hacer revista contante a los vacunos; no dejar su finca sola y si lo hace recomendar a una persona de confianza; no permitir el ingreso de personas extrañas a su domicilio o finca; mantener el ganado controlado, no lo dejar deambule fuera de los corrales; tener presentes los números de la Policía Nacional para informar cualquier anomalía; ante un suceso, informar inmediatamente a las autoridades , y al momento de concluir una venta, no guardar grandes sumas de dinero en la casa, depositarlo inmediatamente en su banco de confianza y solicitar el acompañamiento policial.