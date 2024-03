Recomendaciones para viajar por carreteras durante Semana Santa

Mantenga la distancia prudencial con otros carros; use las luces, pero sin encandelillar al conductor de enfrente; no adelante en curva; no exceda los límites de velocidad y, en general, no olvide que su responsabilidad es que todos lleguen a salvo a casa. Es muy importante que no falten en el vehículo elementos como botiquín, kit de carretera, llanta de repuesto, los objetos de señalización y una lámpara o linterna con energía suficiente.

La Policía Nacional en Bolívar continuará trabajando de manera articulada con las secretarías de Tránsito y Transporte y los distintos organismos de socorro, a fin de prevenir el incremento de la accidentalidad, e invita a los actores viales, para que adopten comportamientos seguros.