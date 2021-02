El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una acción popular que interpusieron usuarios del municipio de Achí, sur de Bolívar, quienes afirman que esa localidad está a punto de una emergencia sanitaria, por cuenta, presuntamente, de un mal servicio de aseo.

El recurso en cuestión fue interpuesto por el estudiante de Derecho, Brayan Vélez Viloria, quien afirma que la empresa de Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Achí Bolívar S.A. ESP no está ejecutando una buena recolección de las basuras, además no logra una óptima disposición final de los desechos.

Manifestó que la empresa no cuenta con un relleno sanitario sino con un basurero a cielo abierto a un lado de la vía que conduce hacia la localidad de Guaranda (Sucre), lo que se suma a que el camión recolector no tiene horarios y días definidos, “puesto que a veces llega una semana a un barrio, pero a la semana siguiente no llega; y nunca se sabe a qué hora lo hará”, aseguró el denunciante.

Asimismo, hizo saber que la empresa de aseo solo trabaja para los diez barrios de la cabecera municipal pero no cubre los corregimientos, “no obstante que la normativa del Ministerio del Medio Ambiente establece que la recolección debe incluir casco urbano y zonas rurales”.

De acuerdo con el accionante, el sitio por donde se ubicó el basurero a cielo abierto es tránsito diario de personas, algunas de las cuales son trabajadoras o propietarias de las fincas cercanas, que desempeñan labores de agricultura y ganadería.

“Los malos olores por esa zona son permanentes, debido el reguero de basuras. Por eso pensamos que, si no se hace algo pronto, se podría generar una emergencia sanitaria con consecuencias para la salud de los habitantes y costos para la Alcaldía, cosa que estamos tratando de evitar con la acción popular que instauramos”, advirtió.

Aseguró que en otras zonas del municipio, pero mayoritariamente en las orillas del río Cauca, “constantemente se ven personas quemando basuras, sobre todo en la muralla. Pero lo que llama la atención es que la Alcaldía no se pronuncia al respecto”.

El Universal intentó conocer la opinión del gerente de la empresa Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Achí Bolívar S.A. ESP, César Munive, pero este nunca respondió su teléfono celular.

Igualmente, se intentó contactar al alcalde de Achí, Juan Carlos Becerra Guzmán; y a su secretario de Gobierno, Dagoberto Martínez Medina, pero no fue posible.