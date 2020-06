Pruebas de COVID-19 se realizan siguiendo protocolos de bioseguridad

En el segundo día de la jornada de detección temprana que inició la Alcaldía de Barranquilla en los barrios que registran más casos positivos, para contener el COVID-19 y proteger a la comunidad de un mayor número de contagios, el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, agradeció a las familias que respondieron de manera positiva y lanzó un llamado a quienes tienen resistencia a hacerse la prueba para que lo hagan con la confianza de que esta se realiza guardando todos los protocolos de bioseguridad y no representa ningún riesgo.

“Agradecemos el compromiso de los ciudadanos que han recibido adecuadamente la jornada para detección temprana de riesgos y atención necesaria de COVID-19, dijo el funcionario”, dijo en primera instancia Mendoza.

Teniendo en cuenta que en determinados sectores de la ciudad algunas personas no accedieron a la toma de muestras, el secretario de Salud dijo que “el mensaje central es no caer en la desinformación que generan las cadenas de Whatsapp y otros canales no oficiales, a creer en las autoridades de salud y a atender estas campañas que buscan identificar diagnósticos para que las personas permanezcan en casa y evitar que la salida de casos confirmados afecte a las demás personas”.

Este bloqueo epidemiológico busca aislar los casos detectados, evitar que crezca la tasa de contagio y dar el tratamiento adecuado antes de una complicación, protegiendo siempre la salud de las personas.

Dentro de las acciones para contener el COVID-19 y proteger a la comunidad de un mayor número de contagios, las 7 EPS participantes realizaron su labor en los barrios asignados:

Mutual Ser – Las Nieves

Cajacopi Atlántico - Carrizal

Nueva EPS – Santo Domingo

Coosalud - Rebolo

Salud Total - Siape

Sanitas – La Playa

Suramericana – Ciudadela 20 de Julio.

INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS

Desde el lunes 1 de junio, con 7 EPS se hacen pruebas aleatorias en 15 barrios para determinar si hay contagiados que no han sido identificados.

Los barrios y sectores priorizados para realizar la detección temprana son: Ciudadela 20 de Julio, 7 de Abril, Carrizal, La Sierrita, Santo Domingo, Santa María, Las Nieves, Simón Bolívar, Rebolo, La Luz, La Playa, San Salvador, San Roque, Montes y Siape, los cuales suman 80.123 viviendas, en 2.375 manzanas, para un total de 290.779 habitantes.

En estos barrios, las 7 EPS llegarán a una población de 8.088 personas.