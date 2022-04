“Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia”, se lee inicialmente en la denuncia que hace en la red social de Instagram.

Seguidamente escribe: “nadie sabe lo qué viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”.

“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa”, denunció.

“No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaz. ¡¡¡Siendo patrulleros también!!!, cursos, y porque la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, termina su escrito.

La madre de la joven, dijo al diario El Heraldo que su hija había salido el día sábado anterior con dos compañeros, uno de la misma especialidad en la que está su hija. Llegaron a una discoteca del barrio Restrepo de la Capital de la República. Pero que ella solo recuerda hasta cuando se acabó la botella de whisky que se estaban tomando.

La señora dijo que cuando salieron de la discoteca, su hija fue agredida verbalmente, en plena calle, por los que estaban con ella. Cogieron un taxi y la llevaron hasta su apartamento.

La madre contó que su hija recordó que el día amaneció completamente desnuda y sin saber qué había pasado allí. Ella misma se percata de que fue abusada sexualmente y se fue para la Clínica de la Policía de Bogotá. Luego de ser valorada se fue para la Fiscalía a poner la denuncia y se empezó la investigación.

Pero su hija Dayanis Vanessa le ha dicho que teme por su vida, porque la han estado amenazando por haber denunciado a sus compañeros.

En la última parte del escrito en su cuenta de Instagram dice que “la Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”.

La joven patrullera lleva un año y siete meses desde que comenzó a estudiar en la Policía Nacional y cuando se graduó la enviaron a la Metropolitana de Bogotá.

Hasta el momento no se conoce una información por parte de la Policía Nacional sobre este hecho.